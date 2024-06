L'Everton ai Friedkin per 650 milioni

Il gruppo Friedkin ha chiuso l'accordo per l'acquisizione dell'Everton. L'affare con l'ex proprietario Farhad Moshiri concluso, adesso manca solo il via libera della Premier League, FA e Financial Conduct Authority che allo stato attuale è solo una formalità. Per l'acquisizione sono stati versati circa 650 milioni, di cui 400 dovrebbero coprire i debiti del club. L'operazione prevede l'acquisto del 45% del pacchetto di maggioranza in mano a Moshiri (...) Mentre assicurano da Trigoria che la Roma resterà al centro dei progetti calcistici del gruppo. Sarà un'opportunità per creare nuove sinergie con la Premier League.

(Il Messaggero)