L'Everton ai Friedkin, domani è il giorno. Ma la Roma resterà al centro del progetto?

Domani dovrebbe essere il giorno ufficiale, almeno a sentire tutti i rumours che arrivano direttamente da Liverpool. Entro 24 ore Dan Friedkin diventerà il nuovo proprietario dell’Everton, acquistando il pacchetto di maggioranza in mano attualmente all’iraniano Farhad Moshiri. [...]

La proprietà giallorossa ha già fatto sapere in modo informale che la Roma resterà al centro del progetto della famiglia texana e che non c’è all’orizzonte alcun piano di dismissione del club giallorosso. Anzi, la voglia è di portare la Roma al top del calcio europeo, come sottolineato di recente anche dal Ceo greco Lina Soulokou. Tanti tifosi, però, si chiedono perché andare a prendere un club “parallelo”, se non anche più importante della Roma. [...] Insomma, se è vero che Roma ha un nome e un brand mondiale, è anche vero che l’Everton ha potenziali incassi superiori a quelli dei giallorossi. [...]

Considerando anche che se un giorno, presto o tardi che sia, Everton e Roma si dovessero trovare nella stessa competizione europea, i Friedkin dovrebbero fare una scelta, in base alle regole stilate dall’Uefa. E, in quel momento, chi sceglierebbero? La Premier e il calcio dei ricchi o la Serie A e uno stadio ancora in embrione? Insomma, in tanti temono che il futuro possa essere diverso da quello prospettato dalla Roma. [...]

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE