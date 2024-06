L'estate di DDR. La Roma pianifica il ritiro: Celik e Zalewski in uscita

LEGGO (F. BALZANI) - Niente ferie, c’è una Roma da rifare. De Rossi e Ghisolfi continuano a lavorare alla rivoluzione dei giallorossi. Il tecnico ha rinunciato alle vacanze (tranne qualche giorno in famiglia) e ha stabilito le date della preparazione estiva: dal 6 luglio a Trigoria con tre amichevoli (la prima col Latina), ad agosto il richiamo con i nazionali in Europa (si valuta anche l’Inghilterra). Prima però c’è un mercato da sbloccare, anche in uscita dove rimangono difficoltà.

Un aiuto potrebbe arrivare dagli Europei, dove Celik e Zalewski potrebbero trovare preziosi estimatori. Entrambi sono in uscita, così come Karsdorp, Smalling, Aouar, Abraham, Belotti e Shomurodov. Stipendi pesanti, che ostacolano le trattative. Per i primi tre è attiva la campanella in Arabia Saudita dove Souloukou ha diverse conoscenze. Ghisolfi avrà bisogno di un aumento di budget per tappare i tanti buchi della rosa. A partire dai terzini dove Bellanova (ad oggi) è considerato troppo caro mentre si fa largo Fresneda e la colonia francese formata da Diakitè, Doué e Locko. A centrocampo si cercano alternative ai titolari con Prati e Suslov tra i preferiti. In fascia alta si monitora il caso Saelemaekers. Il belga, nonostante l’ottima stagione, non sarà riscattato per 9,5 milioni dal Bologna e tornerà al Milan. A quella cifra la Roma potrebbe essere interessata con l’aiuto di Svilar, che conosce l’esterno sin dalle giovanili dell’Anderlecht. Poi c’è la grana centravanti, dove proprio la partenza di Abraham potrebbe far alzare l’asticella. Festeggia, infine, Rosella Sensi. L’ex presidente è diventata ieri sindaco di Visso e ha ricevuto i complimenti di De Rossi oltre che di Totti.