Leader da Napoli: sfida alla Roma per Hummels

Esistono piani, programmi e idee. Alcune estemporanee, magari brillanti, quantomeno stuzzicanti. E così, beh, perché no? Mats Hummels è un altro corazziere, un gigante di 191 centimetri esattamente come il giovane Rafa (Marin), ma rispetto a lui è entrato nella stagione della maturità e delle scelte comode. [...] Ricapitolando gli ultimi giorni: è stata la Roma, la squadra più decisa a puntare su di lui per il dopo Smalling. [...]

Ha raccolto dati e sensazioni attraverso l'entourage di Hummels, che ha proposto a Ghisolfi, e ha messo insieme i pezzi di un puzzle che racconta la sua voglia di continuare a giocare ancora per un po', meglio ancora se per 2 o 3 anni; con un ingaggio da più o meno 3 milioni a stagione. [...] Poi il Maiorca. Una suggestione di calcio e di vita. [...] E' da sempre la meta prediletta del relax di Hummels, ma con il Real maiorchino non c'è nulla di definito nonostante le voci. Papà Hermann ha anche precisato: la partecipazione in Champions del prossimo club di suo figlio non è una premessa fondamentale. E il Napoli ci pensa. [...]

(corsport)