Le mosse dei Friedkin che tengono in ansia i tifosi

Da una parte ci sono più di 35mila abbonamenti già sottoscritti e l'obiettivo di superare quota 40mila è alla portata. Dall'altra ci sono le chat e i messaggi dei tifosi preoccupati: i silenzi della società, l'acquisto dell'Everton con la stampa britannica, l'Independent, che parla di un'iniezione di capitali da parte dei Friedkin di 200 milioni di sterline, la chiusura della sede dell'Eur e lo spostamento, fra mille difficoltà, di tutto il personale a Trigoria. […] Da settimane rimbalzano le voci su questa operazione per la quale, secondo i media britannici, i Friedkin hanno già sborsato 200 milioni di sterline per ripianare un prestito e immettere capitali liquidi nelle casse del club peroperazione molto simile a quanto fatto a Roma, al momento dell'avvicendamento con il precedente proprietario, James Pallotta. In totale l'operazione costerà al gruppo Friedkin 650 milioni di euro. Denaro che in parte servirà a coprire l'enorme debito che ha contratto il club inglese. Le rassicurazioni sulla centralità della Roma in questa sorta di joint venture internazionale - i Friedkin sono proprietari anche del Cannes, in Francia, che però milita nella serie B francese - si sono susseguite, ma è ancora da capire se siano state sufficienti a fugare i dubbi dei tifosi. […]

(Il Messaggero)