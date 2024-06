Le Fée, la Roma ha scelto. Scatta l’assalto, garantisce Ghisolfi: patto col francese

Il mirino è fisso proprio su di lui, visto che poi Florent Ghisolfi lo conosce benissimo. Enzo Le Fée, 24 anni, ex promessa del calcio francese, una mezzala dinamica che nasce trequartista ma che, volendo, può giocare anche regista. È l’ultima idea in casa giallorossa. Anzi, è molto più di un’idea, visto che la Roma ha già l’accordo con il giocatore per un contratto quinquennale e ora si tratta solo di andare a chiudere il cerchio con il Rennes. Che, però, chiede 20 milioni di euro, esattamente quelli che ha speso un anno fa per prenderlo dal Lorient. La Roma è ferma ad un’offerta di 15 (compresi bonus facili). Insomma, la distanza non è eccessiva e l’impressione è che l’operazione si possa chiudere presto. […]

(Gasport)