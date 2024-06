Le Fée, il Rennes aspetta l’offerta. Centravanti, piace En-Nesyri

La Romacontinua a lavorare col Rennes del nuovo direttore sportivo Ricky Massara per arrivare al 24enne centrocampista Enzo Le Fée. Cè ancora una certa distanza da colmare con il club francese, che valuta il centrocampista non meno dei 20 milioni. Sempre nel mirino l’altro centrocampista Gabriel Sara, brasiliano in forza agli inglesi del Norwich City, 25 anni. Continua pure la ricerca del centravanti. L’obiettivo del neo ds Ghisolfi è di mettere a disposizione di De Rossi la punta molto prima rispetto a quanto non fece lo scorso anno Pinto con Mourinho, che abbracciò Lukaku a fine agosto, quando il campionato era cominciato. L’ultimo nome, in ordine di tempo, è quello di Youssef En-Nesyri. […]

(Corsera)