Le Fée al Rennes: voglio la Roma

La prima mossa l'ha fatta la Roma. Adesso si è mosso direttamente il centrocampista prescelto da Ghisolfi e De Rossi: Enzo Le Fée (24) ha parlato chiaro con il Rennes e con il direttore sportivo Frédéric Massara. Vuole solamente i giallorossi, con i quali ha già trovato un accordo per i prossimi cinque anni. [...] Le parti sono al lavoro per trovare un accordo che piano piano si avvicina: la Roma ha messo sul piatto 15 milioni di euro che i francesi ritengono troppo pochi. I rossoneri d'Oltralpe vogliono almeno rientrare dei 20 milioni spesi un anno fa. [...] Possibilità di vederlo l'8 luglio a Trigoria giorno del raduno? La sensazione è che nelle ultime ore queste si siano alzate sensibilmente.

Non solo in mezzo al campo, la Roma sta mettendo in atto quella che sembra una vera e propria rivoluzione dietro. In attesa di sistemare Smalling (34) , gli unici sicuri di rimanere sono Mancini (28) e Ndicka (24). Non verrà riscattato Llorente (30) che è nel mirino degli spagnoli del Betis che hanno già fatto un offerta al Leeds per prenderlo a titolo definitivo. [...] Rimane sullo sfondo, ma la pista sembra essersi raffreddata Mats Hummels (35), svincolato dal Borussia Dortmund. [...] Si scandaglia ovviamente anche il mercato dei centravanti, alla ricerca dell'erede di Lukaku (31) tornato al Chelsea: al momento non ci sono contatti con Youssef En-Nesyri (27), marocchino del Siviglia. Potrebbe essere un'idea magari più avanti, se i giallorossi dovessero trovare delle difficoltà. [...]

(Il Messaggero)