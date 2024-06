Lazio, Lotito: "Voglio calciatori attaccati alla maglia, via i mercenari"

CORSERA - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano e ha lanciato un duro attacco nei confronti di Daichi Kamada, punzecchiando anche gli altri calciatori della rosa. Ecco le sue parole: "Mi sono stufato dei giocatori che pensano di poterci ricattare. Noi vogliamo gente attaccata alla maglia, per la quale la Lazio sia un punto d’arrivo. Per Kamada ci chiedevano un rinnovo di un anno e un bonus di 2,5 milioni di euro alla firma. Ma qui chi pensa di poterci ricattare casca male. Manderemo via tutti i calciatori che si dovessero rivelare mercenari e ripartiremo da zero".