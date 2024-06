L'amor che si rinnova, oltre 35mila tessere. Posti solo in Monte Mario, fase 2 in dubbio

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - "Nun se pò spiegà", ma sul serio. Mai claim fu più adatto. Perché i numeri che hanno accompagnato queste prime due settimane e mezzo - che rischiano anche di essere le ultime - di campagna abbonamenti della Roma per la Serie A 2024/2025 sono, semplicemente, fuori dal comune. Oltre 35.000 tessere staccate, di cui la quasi totalità di rinnovi e qualche nuovo ab- bonamento. Tutti i settori coinvolti dalla campagna andati sold out- dalla Curva Sud alla Nord, passando per le varie sezioni della Tevere - con l'unica eccezione, a ieri sera, rappresentata da una manciata di seggiolini disponibili in Tribuna Monte Mario Sud. (...) Tant'è che ora nei corridoi del Bernardini si mette in forte dubbio la fase 2, che sulla carta dovrebbe partire dopodomani, mentre domani chiuderà la fase 1 dedicata alla prelazione, con posto garantito fino al 18 giugno, e poi una sorta di vendita libera, ma solo sui seggiolini non confermati.