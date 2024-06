L’affare Bodart in stand-by. Svilar pronto a ricominciare

Niente di preoccupante, ma il rallentamento c’è. Parliamo di Arnaud Bodart, portiere dello Standard Liegi e obiettivo numero 1(2) per affiancare Svilar nella prossima stagione dopo l’addio di Rui Patricio. Secondo quanto filtra dalla Francia l’accordo tra la Roma e il club belga ha subito un forte rallentamento. La trattativa in questo momento è in stand-by. La distanza dei giorni scorsi sul prezzo del cartellino (4 milioni) non è stata mai sanata. […] Intanto Svilar ha espresso molto chiaramente sui social la sua voglia di ricominciare la nuova stagione. Pubblicando una storia Instagram con la maglia della Roma addosso. Come a dire: il titolare sono io.

(La Repubblica)