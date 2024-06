La Roma va "di corsa" sulle fasce

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Non c'è dubbio che la nuova Roma di De Rossi dovrà correre, tanto e più degli avversari che affronterà in campo. Motivo per il quale, tra le assolute priorità sul mercato, ci sono gli esterni. Bassi alti, serve qualità, cambio di passo e nu- meri nelle gambe, ovvero gol e assist. (...) Il tutto cercando di rintracciare profili in grado di coniugare quantità e qualità, al prezzo giusto e con un fattore anagrafico di importante prospettiva. E seguendo queste linee guida, Ghisolfi ha iniziato a sondare diverse piste di mercato. Il nome di Raoul Bellanova del Torino rimane sicuramente nella lista dei preferiti. (...) Il problema rimane l'elevata richiesta che ne fa il Torino- (...) Il ds giallorosso sta guardando anche altrove, in Francia per esempio,terreno di caccia che conosce molto bene. Piace molto il profilo di Guela Doué del Rennes: 21 anni, ha chiuso la sua stagione con 4 assist a referto. (...) Dalla Francia all'Inghilterra, dal Rennes al Manchester City. La Roma ha infatti chiesto informazioni sul terzino mancino Sergio Gomez: classe 2000 (24 anni a settembre), chiuso da un'agguerrita concorrenza e reduce da una stagione dove ha totalizzato solo 450 minuti, potrebbe salutare Manchester anche con la formula del prestito.