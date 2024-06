La Roma su Hummels: tutto fatto per Sangarè

LEGGO (D. PETROSELLI) - Se l'attacco rimane un rebus, la Roma forse ha trovato il primo vero colpo in difesa. Infatti si fa sempre più strada un approdo in giallorosso di Mats Hummels, classe '88 che sarà svincolato dal prossimo 30 giugno dopo una vita al Borussia Dortmund e due brevi parentesi al Bayern Monaco. Nelle ultime ore quella che sembrava solo una voce si è trasformata in una opportunità concreta. Dalla Germania si parla di una proposta fatta alla Roma direttamente dal suo agente (che ha anche contattato il Milan e diversi club europei di prima fascia). I rossoneri avrebbero però chiuso a Hummels, mentre a Trigoria (con i Friedkin sempre più vicini all'acquisto dell'Everton) stanno valutando la fattibilità dell'operazione. Ma l'affare troverebbe l'avvallo di mister De Rossi, anche perché con la possibile partenza di Smalling servirà un elemento di esperienza nel reparto arretrato. Dietro poi, in attesa di capire se sarà fattibile Bellanova, Ghisolfi ha piazzato un colpo in prospettiva con il 2007 del Levante Buba Sangaré. De Rossi che intanto ieri ha ricevuto nuovi elogi dall'amico di sempre Francesco Totti, che ha confessato: «Ha fatto tre mesi ad altissimi livelli con grandissimi risultati. La Roma è contenta di Daniele. Siamo tutti sulle sue spalle. Auguro a Daniele di diventare il Ferguson della Roma. Se lo merita, è romanista ed è un grande allenatore. Adesso vediamo cosa farà la società con lui. Penso che Ghisolfi metterà a disposizione di Daniele una squadra competitiva per tornare in Champions».