La Roma sposa la linea verde

[...] Dalle prime mosse di Ghisolfi e da qualche ammissione di De Rossi, s'intende come la Roma che verrà sarà costruita con un occhio all'oggi e un altro al domani. [...] E' chiaro che non si potrà fare una rosa di Under 23 ma l'idea che ha trovato concordi De Rossi, il dirigente francese e la Ceo Souloukou è quella, in determinati ruoli chiave dove il titolare per Daniele è indiscusso, d'inserire un giovane che possa crescere, senza creare turbative. E' il caso di Paredes, ad esempio. Per DDR l'argentino è il regista inamovibile della squadra. Nel gioco delle coppie pensato dal tecnico, il profilo ideale da affiancargli è Prati. Ragazzino tutto pepe del Cagliari, carattere da vendere ma anche uno che nello spogliatoio non crea problemi. [...]

Discorso che si estende anche ad altri elementi della mediana. Se Cristante ha il suo alter ego in Bove, Pellegrini - con Aouar e Renato Sanches che hanno deluso - cerca un omologo. A Ghisolfi è stato proposto O'Neill. [...] Si tratta di un classe 2000 danese che a sorpresa, vista l'annata splendida (13 gol e 11 assist in campionato), è stato escluso dagli Europei dal ct Hjulmand. [...] Situazione che si può estendere anche al centravanti. [...] Uno dei calciatori maggiormente seguiti a Trigoria è Omorodion dell'Atletico Madrid. [...] E non finisce qui. La catena di destra va completamente rifatta. Kristensen ha salutato, per Karsdorp e Celik si stanno cercando acquirenti. [...] Intanto però si stanno monitorando profili giovani top nel caso partissero entrambi (Tiago Santos, Bellanova) oppure da far crescere (Doué) dietro un titolare. [...]

(Il Messaggero)