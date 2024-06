La Roma può vendere un giovane

Non è prevista una caccia sfrenata alla plusvalenza, perché i numeri del bilancio sono decisamente migliori rispetto al 2023. Ma la scadenza del 30 giugno, che fornirà il rendiconto dell'anno finanziario, costringe lo stesso la Roma a produrre una decina di milioni di plusvalenza. [...] E così, non volendo sacrificare un titolare, il nuovo timoniere Florent Ghisolfi potrebbe privarsi di uno dei due ragazzi romani del 2002 cresciuti nel vivaio e arrivati fino alla prima squadra: Zalewski o Bove, che De Rossi non ritiene indispensabili. [...]

Zalewski viene da due stagioni negative a livello di club ma ha partecipato al Mondiale in Qatar e giocherà (forse titolare) l'Europeo con la Polonia. [...] Essendo stato allevato a Trigoria, potrebbe aiutare Lina Souloukou a rispettare quasi tutti i paletti imposti dall'Uefa secondo gli accordi sul fair play finanziario. [...] Anche Bove, per la stessa ragione, a questo punto rischia la cessione. [...] La Roma non vorrebbe privarsene - se potesse scegliere, cederebbe Zalewski - ma è obbligata a tenere conto delle preferenze dei club interessati. [...] Durante la gestione De Rossi ha perso terreno nelle gerarchie. Di fronte a un'offerta superiore ai 10-12 milioni, Ghisolfi è pronto almeno a trattare. [...]

(corsport)