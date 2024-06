La Roma ha futuro: 4 under 17 campioni d’Europa

Pisilli, Pagano, Joao Costa, Mannini e Oliveras sono prossimi a fare il salto in prima squadra, ma dietro di loro ce ne sono tanti altri. In quattro, nei giorni scorsi, si sono laureati campioni d’Europa con l’Under 17 di Massimiliano Favo, superando in finale il Portogallo: si tratta di Alessandro Di Nunzio, Federico Coletta, Cristian Cama e Federico Nardin, con i primi tre che sono stati assoluti protagonisti della spedizione. Di Nunzio, classe 2007, lo scorso anno ha firmato il primo contratto da professionista fino al 2026. Coletta, centrocampista offensivo, è arrivato a Trigoria lo scorso anno e si è rivelato determinante. Cristian Cama, terzino sinistro, è uno dei prospetti migliori in Italia. Anche Nardin è un difensore già nel giro della Primavera.

(Corsera)