La Roma fa gioco di squadra e ora punta su Riquelme

Il gioco di squadra paga sempre. In campo e fuori. È questo che hanno in mente Dan e Ryan Friedkin, più la Ceo giallorossa Lina Souloukou, nel costruire un polo calcistico con Roma, Cannes e Everton, visto che il passaggio del club di Liverpool è dato per fatto anche in Inghilterra. Il club inglese vive una situazione economico finanziaria delicata, con tanti milioni di debiti, e il Friedkin Group dovrà gestire la situazione forte dell'esperienza fatta proprio con la Roma. (...) Quello che più interessa ai tifosi della Roma, però, è che queste sinergie aiutino i risultati del club. E questo potrebbe capitare in tempi brevissimi perché dall'Inghilterra arrivano notizie dell'interessa-mento da parte dell'Everton per Abraham e Bove. I due calciatori, naturalmente, sono affascinati dalla Premier League e il «tesoretto» delle cessioni può aiutare Ghisolfi nel mercato in entrata. Il nome «caldo» è quello di Rodrigo Riquelme, esterno offensivo dell'Atletico Madrid che rientra nei parametri giallorossi: è giovane (classe 2000) e ha uno stipendio sostenibile (80o mila euro l'anno) a fronte di una valutazione di 20/25 milioni di euro. Quest'anno in Liga ha giocato 34 partite e con 3 gol. (...)

(corsera)