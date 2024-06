La Roma e l’Everton. Dan gioca a due punte

I tifosi della Roma sono divisi a metà: da una parte c’è chi è preoccupato perché teme che l’impegno che la famiglia Friedkin sta prendendo con l’Evertonpossa distogliere i proprietari dai colori giallorossi. Dall’altra, invece, c’è chi è contento perché un gruppo con tale potenza economica non può che essere una buona notizia. Ma come stanno davvero le cose? È la domanda che i romanisti, nelle ultime ore, si stanno ponendo con più frequenza. I Friedkin, che per acquistare l’Everton sono pronti a mettere sul piatto 650 milioni, di cui 400 solo per mettere a posto i debiti, non hanno intenzione di accantonare la Roma. La Premier è prestigiosa? Sì. Ma lo è anche un club che porta il nome della capitale d’Italia. Per questo il presidente è stato in città qualche giorno fa e per questo, insieme alla Ceo Souloukou, sta cercando di ordinare tutta una serie di situazioni pregresse che impediscono la totale sostenibilità finanziaria del club. Da una parte c’è il progetto tecnico, dall’altra quello economico e commerciale. Basta sprechi, in ogni settore. Questo non significa che i Friedkin non investiranno più nel club, ma che investiranno meglio. E questo fa tutta la differenza del mondo con le persone giuste nei ruoli giusti. […]

(Corsport)