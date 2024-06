La Roma chiude con un 5-2 ma teme ancora per Dybala

In Australia Roma e Milan danno spettacolo e fanno divertire i circa 60 mila spettatori presenti all’Optus Stadium di Perth per assistere all’amichevole che ha chiuso la stagione dei giallorossi e dei rossoneri. Il match, dai ritmi da amichevole estiva, finisce 5-2 per la Roma: a segno Baldanzi, al suo primo centro in giallorosso, e Abraham nel primo tempo, dopo il momentaneo pareggio di Theo Hernandez con un gran tiro da fuori. Nella ripresa vanno in gol Angeliño, Dybala e Azmoun, mentre Okafor rende appena meno pesante la sconfitta per i rossoneri. [...] Dopo il rientro a Roma, De Rossi comincerà a lavorare con il nuovo responsabile dell’area tecnica, Florent Ghisolfi. Il prossimo nodo da risolvere per il nuovo dirigente riguarda il futuro di Dybala, che ha il contratto in scadenza nel 2025 (ma con un’opzione per il prolungamento di un anno in caso giochi almeno il 50% delle partite) e una doppia clausola che ne mette a rischio la permanenza nella Capitale.

(Corsera)