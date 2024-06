La Roma cerca nuove sinergie. Offerta Friedkin per l'Everton

Il gruppo Friedkin si è inserito nella corsa per l'acquisizione delle quote dell'Everton, club in vendita da due anni ma senza un proprietario dopo che 777 Partners, fondo americano proprietario già di diverse squadre europee tra cui il Genoa, a inizio mese ha rinunciato a continuare l'operazione di acquisizione della squadra di Liverpool. [...] A riportare la notizia è Sky Uk e le conferme arrivano dagli Stati Uniti e anche dall'Italia.

Nessun segreto, quindi. Da Trigoria sottolineano come l'interesse per l'Everton non significhi in alcun modo che i Friedkin abbiano intenzione di ridimensionare il loro impegno nella Roma che, come ha ribadito qualche giorno fa la Ceo Lina Souloukou, resta il cuore degli investimenti sportivi. [...] Per acquisire la società c'è bisogno di una cifra tra i 700 e gli 800 milioni di euro ma il tentativo certifica la voglia dei Friedkin di creare delle sinergie anche con la Premier che potrebbero portare beneficio alla Roma. [...]

(corsera)