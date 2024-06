La Roma blinda Svilar: contratto sino al 2027. Bodart scelto come vice

Il vero jolly nel mazzo della rosa della Roma della passata stagione, Daniele De Rossi lo ha pescato affidando la porta a Mile Svilar. Un'intuizione (ma pure Mourinho gli aveva dato fiducia proprio nel ma-tch contro il Milan che gli costò la panchina) che ha regalato alla squadra un portiere titolare di livello per molti anni e alla società un patrimonio non solo tecnico ma anche finanziario, vista la valutazione del suo cartellino inevitabilmente lievitata. (...) Svilar vedrà quindi posticipata di un anno, fino al 30 giugno 2027, la scadenza del suo contratto e più che raddoppiato il suo ingaggio, che passerà da circa 700 mila euro netti a 1 milione e mezzo. (...) L'addio di Rui Patricio lascerà libera la casella del secondo portiere, che Ghisolfi sta provvedendo a riempire. In pole c'è Arnaud Bodart, 34 partite nella stagione appena conclusa con lo Standard Lie- gi, un perfetto numero 12 alle spalle di Svilar, ma non c'è an- cora accordo tra la società giallorossa e i belgi. (...)

(corsera)