La Roma all'erta, il Manchester United insegue Dybala

Il rinnovo per 3 anni di Daniele De Rossi ha raccolto solo consensi nel mondo giallorosso. Per il tecnico della Roma è arrivata una doppia benedizione, da parte di un (ex) "Principe", Giuseppe Giannini, e un "Re", naturalmente Francesco Totti. [...] Giannini poi ha parlato di quello che da molti è considerato il suo erede, cioè Lorenzo Pellegrini, che in azzurro sta ricevendo qualche critica. "Mi aspetto di più da uno con le sue qualità, ma resta un calciatore importante che solo a Roma viene discusso. Lui va considerato un elemento importante, durante l'anno ci può stare che non giochi al meglio tutte le partite, ma per la Roma è determinante".

Così come è determinante Paulo Dybala, su cui si è fatto concreto l'interesse del Manchester United. In Inghilterra ne sono convinti e il suo primo sponsor sarebbe il tecnico Erik ten Hag, confermato alla guida dei "Red Devils" dopo una stagione molto complicata. [...] La Joya tornerà nella Capitale qualche giorno prima del raduno, previsto l'8 luglio, per incontrare il d.s. Ghisolfi: sul piatto c'è la discussione del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. [...] Chi sul mercato è finito, invece, è Zalewski, che dopo l'eliminazione della Polonia dagli Europei ha parlato per la prima volta apertamente di un suo addio ai giallorossi. [...] "Io ho sempre creduto che le cose si fanno in due, quindi se non c'è la volontà di una delle due parti, allora si prendono strade diverse". [...]

