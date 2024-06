La lunga attesa del ct

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Frattesi sì, Barella no, Fagioli forse. A Iselohn la Nazionale azzurra continua a preparare la sfida d'esordio contro l'Albania in programma sabato sera a Dortmund, Spalletti attende oggi risposte definitive dall'infermeria. Ieri, dopo due giorni di stop, Davide Frattesi è tornato ad allenarsi con il gruppo; il centrocampista aveva accusato un leggero affaticamento muscolare dopo l'ultima sfida amichevole contro la Bosnia, ma ieri pomeriggio è ricomparso sul terreno di gioco del centro sportivo lavorando con il resto dei compagni. Il ct attende il responso dello staff medico su Fagioli e Barella che anche ieri hanno svolto un lavoro differenziato rispetto al resto della squadra; avanza la candidatura del romanista Cristante che giocherebbe in mezzo al campo accanto a Jorginho.

Il centrocampista della Roma ieri ha parlato ai microfoni dell'Uefa: "Ci sono tante squadre forti, l'Inghilterra, la Francia, squadre con giocatori che hanno più esperienza europea - afferma Bryan Cristante - noi però siamo un'ottima squadra, una squadra giovane che ha voglia di crescere e dimostrare qualcosa durante il torneo. Abbiamo un allenatore davvero forte. Dobbiamo puntare al massimo senza porci limiti, sappiamo di poterci giocare le nostre carte. Abbiamo un ricordo bellissimo del trionfo di Wembley che mi porterò dietro per tutta la vita, ma nel calcio bisogna sempre guardare avanti, c'è sempre una nuova competizione e una nuova sfida che ti aspetta. L'Albania è una squadra forte, ci conoscono bene e sanno come affrontarci: questa per noi rappresenta l'insidia più grossa, Sappiamo bene che possiamo portare a casa un successo. In un girone complicato come il nostro, partire bene diventa ancora più importante. Tutte le partite diventano fondamentali: Spagna e Croazia in questi anni hanno dimostrato di essere grandi squadre, ma anche noi abbiamo dimostrato di essere una formazione valorosa; com'è tosto per noi, sarà tosto anche per gli altri: noi lo sappiamo e non possiamo permetterci passi falsi". Oggi antivigilia della sfida contro l'Albania: per il ct Spalletti è tempo di scegliere i titolari.