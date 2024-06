La corsa dei tifosi: Roma da record

La campagna abbonamenti della Roma raggiunge numeri record che nemmeno a Trigoria pronosticavano dopo il terremoto in panchina. Ora l'obiettivo è superare l'epoca José Mourinho, durante la quale il picco è stato di 40mila abbonati (la scorsa stagione). Al momento i tifosi che hanno sottoscritto la tessera sono oltre i 35mila e si tratta principalmente di rinnovi. Dal 20 giugno è stata data la possibilità anche ai nuovi abbonati (il 27 via alla fase due con altri prezzi), ma se l'andamento da record dovesse confermarsi allora è probabile che il club raggiunga un risultato unico che non si vedeva dai tempi dello scudetto 2001. (...) Con il cambio di proprietà, la gente è tornata allo stadio grazie a prezzi popolari e all'entusiasmo generato dall'ingaggio dello Special One e di calciatori come Dybala e Lukaku. E dalla vittoria della Conference League, dopo la quale il numero di abbonati è stato sempre stato superiore ai 35mila. La Roma, quindi, è riuscita ad entrare prepotentemente nella quotidianità del tifoso che sente l'esigenza di essere presente allo stadio per l'evento partita. Qualunque essa sia. (...) I numeri totalizzati testimoniano quanto il lavoro compiuto per riportare persone allo stadio abbia generato risultati più che positivi: oltre 1,7 milioni di persone accolte all'olimpico, una presenza media di 62mila tifosi, il 99% dei settori occupati dai romanisti, un record assoluto raggiunto contro il Genoa dopo la ristrutturazione dello stadio (67.334) battendo quello precedente registrato sempre nella scorsa annata contro il Feyenoord. (...)

(Il Messaggero)