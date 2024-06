La chiave per Soulé: la Roma punta a cedere Abraham per poi andare all'assalto di Matias

[...] Nei corridoi di Trigoria si ragiona anche su un incastro che potrebbe aiutare - e non poco - la costruzione della futura Roma: fuori Abraham, dentro Soulé. Ovviamente, il primo è propedeutico al secondo. Nel senso che per portare a casa il fantasista argentino bisogna per forza di cose cedere l'attaccante inglese. [...] Su Abraham in questo momento ci sono tanti rumours di mercato, legati soprattutto alla Premier League. Di offerte finora a Trigoria non ne sono pervenute, ma Florent Ghisolfi - il nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma - spera che qualcosa si possa materializzare presto.

La Roma lo valuta circa 30 milioni, ma a 25 si siederebbe anche per chiudere. [...] E se la Roma dovesse incassare 25-30 milioni dalla sua cessione, allora avrebbe anche i soldi per andare all'assalto di Matias Soulé, a cui la Juventus dà proprio quella valutazione, più o meno. Insomma, da una parte i soldi entrerebbero, dall'altra sarebbero pronti a riuscire per un investimento a lungo termine. [...] Perché ha 21 anni e, di conseguenza, anche grandi margini di miglioramento. [...] In più, Soulé quest'anno a Frosinone guadagnava circa 300mila euro più bonus. Un contratto di 1,5-2 milioni lo renderebbe già assai felice. [...]

(gasport)