Konaté aspetta l'offerta

Il mercato deve entrare nel vivo e dopo tanto studio adesso la Roma deve passare anche alla pratica, quindi dare una svolta ai nomi visionati per consegnare a De Rossi una squadra di livello. Detto che Ghisolfi e Souloukou temporeggeranno per Federico Chiesa e affonderanno il colpo solo se si presenterà un'occasione in stile Dybala-Lukaku, per la punta ì dirigenti vogliono arrivare presto a dama per reg-lare a De Rossi il titolare. (...) E allora nel casting ci sono sem-pre i nomi di Banza (scuderia Ramadani) e Dallinga del Tolosa, ma c'è soprattutto - tra quel-li non più segreti nella lista del diesse - Karim Konaté, la giovane e forte punta del Salisburgo. Il ragazzo, autore di una super stagione, corrisponde al profilo perfetto del giocatore cercato per il nuovo progetto: giovane, forte e ambizioso oltre a esse-re un potenziale asset da mega plusvalenza. (...)

(corsport)