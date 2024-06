Kasrdorp verso l’AEK Atene. Insidia Como per Hummels

Karsdorp, 4 milioni lordi d'ingaggio e contratto in scadenza il 30 giugno del prossimo anno - interessa all'AEK Atene alla ricerca di un nuovo profilo per la fascia destra. Per il centrocampo Ismael Koné continua ad essere tra i calciatori monitorati dal nuovo direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi: il canadese classe 2002 di proprietà del Watford ha disputato un'ottima stagione in seconda divisione inglese, con 4 gol e 3 assist in 42 presenze. Su di lui ci sono anche i francesi del Marsiglia e e gli inglesi del West Ham. Sul difensore tedesco Hummels è invece piombato il Como, il Fenerbahce di Mourinho è interessato ad Alvaro Morata (avviati contatti con gli agenti) mentre si è fatto insistente il pressing del Lione su Yankuba Minteh, obiettivo romanista per l'attacco. […]

(Corsera)