Kalimuendo in pole. Il sogno resta Chiesa

LEGGO (F. BALZANI) - Kalimuendo più Chiesa, con la suggestione David sullo sfondo. La Roma inizia a preparare la strada per l’attacco del prossimo anno, un reparto orfano di Lukaku ma con la volontà di aumentare il tasso di pericolosità come chiesto da De Rossi. Per Chiesa la strada non è così semplice. La Juve lo considera cedibile e anche il prezzo è alla portata (circa 25 milioni). Il problema è la concorrenza eventuale del Napoli, che potrebbe perdere Kvara.

C’è quella del Milan di Fonseca invece per David, che col tecnico portoghese ha vissuto la sua migliore annata al Lille. Più semplice arrivare a Kalimuendo del Rennes, che piace a Ghisolfi dai tempi di Lens ma che giocherà le Olimpiadi con la Francia saltando quindi buona parte della preparazione. A sinistra occhio al ritorno di fiamma per Emerson Palmieri in uscita dal West Ham.