Kalimuendo-gol e sprint Nuamah per volare in alto

L'ultimo nome di peso riecheggia da 24 ore e affascina la platea giallorossa è quell'Ernest Nuamah del Lione che, in forza delle sue 39 gare ad alto livello in Ligue 1 con 7 gol e 3 assist, potrebbe diventare il re sulla fascia destra e sinistra della nuova Roma a trazione anteriore. Ghanese, mancino naturale, l'esterno ha scatto, tecnica e colpi per accendere il gioco giallorosso. E ha un costo di 18 milioni assolutamente giustificati, che lo rende peraltro un colpo "fattibile". Più di quanto non possa essere quello di Federico Chiesa, il cui prezzo di 25 milioni appare al momento fuori dalla portata della Roma. […] Il talento in attacco che farebbe al caso di De Rossi è sempre lui, Arnaud Kalimuendo, un profilo su cui Ghisolfi crede ad occhi chiusi fin dai tempi del Lens, quando fu proprio il dirigente a portarlo alla ribalta dall'Under 19 del Psg. Sulle qualità del giocatore, non ci sono dubbi. Nei due anni al Rennes, il centravanti titolare dell'Under 21 francese ha visto crescere il suo valore, arrivando quest'anno a piazzare 15 gol e 5 assist in 41 partite. E già a gennaio l'Eintracht di Francoforte si era fatto avanti senza successo. Ma ora il d.s. potrebbe spuntarla. Ei 20 milioni di euro che chiede il club d'appartenenza non solo peraltro esagerati per un giocatore di talento che potrebbe aiutare la Roma a salite sul podio della A per reti segnate, da cui manca da ben 5 stagioni. Leggermente più economica può essere l'alternativa alla stella del-l'Under 21 di Thierry Henry, Serhou Guirassy.

(Gasport)