Irrompe Cardoso. Corsa e tecnica: la Roma scatta per il talento del Betis Siviglia

Johnny Cardoso è la grande tentazione della Roma. Un centrocampista per cui vale la pena investire risorse, non c'è dubbio. (...) Un contatto con l'entourage del giocatore. impegnato al momento in Coppa America con gli Stati Uniti, c'è già stato. (...) Al tecnico Daniele De Rossi serve un giocatore rapido e affidabile come Cardoso che possa alternarsi, nel segno della continuità, con uno dei tre punti fermi dell'ultima stagione, ovvero Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes e Bryan Cristante. (...) Il Betis chiede almeno 25 milioni di euro per il suo centrocampista di talento (contratto fino al 2029, clausola di 80 milioni di euro), dopo aver già rifiutato un'offerta di 18 milioni di euro dal Galatasaray, che a gennaio aveva nel frattempo ceduto alla squadra spagnola I'at- taccante congolese Cedric Bakambu. (...) Lo statunitense resta la prima scelta, in pole sugli altri protili emersi negli ultimi giorni: quelli cioè di Ismael Kone del Watford (22 anni, canadese, contratto fino al 2027, costo 10- 11 milioni), Gabriel Sara del Norwich (24 anni, brasiliano, contratto fino al 2026, costo 15 milioni), Matt O'Riley del Celtic (22 anni, danese, contratto fino al2027, 20 milioni di euro) e Kalvin Phillips del West Ham (28 anni, offerto in prestito).

(gasport)