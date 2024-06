"Io senza la mia Roma proprio non so stare"

Superiamo gli ostacoli, di ogni forma e natura. E la vita di Valentina, di ostacoli, ne ha incontrati tanti. [...] 51 anni all'anagrafe, oltre 40 al seguito dei colori giallorossi, dall'83 ad oggi. Abbonata da diversi anni, la sua storia è diventata virale sui social pochi giorni fa quando, dal suo account "Cosaseiperme", aveva denunciato un disservizio che negava la rateizzazione per il pagamento della quota del suo rinnovo. [...] Un costo eccessivo per Valentina da saldare in un'unica soluzione, per questo ha sollevato il caso che è arrivato qualche ora dopo a Trigoria: "Dopo la mia segnalazione sono stata contattata, mi hanno spiegato che stanno risolvendo, con la speranza che entro il 18 giugno (quando chiuderà la fase dei rinnovi) ci sia modo di procedere". [...]

La vita di Valentina merita di essere raccontata. Perché la tormentata convivenza con una malattia genetica ossea ("Osteogenesi imperfetta") non ha mai rallentato la sua storia d'amore con la Roma. Nata l'8 maggio del 1983, quando s'imbatté in un fiume d'amore a tinte giallorosse. [...] La malattia, che le ha procurato 13 fratture ossee nell'arco della vita, andava affrontata una volta per tutte. In Francia, qualche anno dopo, arrivò l'intervento che le permise di realizzare il suo sogno. Entrò all'Olimpico per la prima volta, con le stampelle, il 21 febbraio del 1988. [...] Tante le iniziative che, negli ultimi anni, la Roma ha dedicato al mondo della disabilità: "Come "Superiamo gli ostacoli", davvero splendida. Vengono a prenderti a casa con mezzi Toyota e ti riportano a casa". [...]

(il Romanista)