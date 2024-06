Intrigo in Costa Azzurra

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Ci vorrebbero quasi undici ore di macchina per coprire i 1200 chilometri che collegano Rennes con Nizza, poco più di un’ora di volo, invece, per atterrare a Ciampino partendo dalla Costa Azzurra. (...) Ghisolfi, Maurice e Massara sono i protagonisti della vicenda che (tranquillizziamo tutti) tra pochi giorni troverà la sua naturale conclusione. (...) Pochi giorni a Roma e a Trigoria per Ghisolfi, ma tutto avvolto nel mistero. Giusto il tempo di conoscere Daniele De Rossi, la squadra e la struttura. E poi, come scritto su Il Romanista, il direttore giallorosso è immediatamente ripartito alla volta della Francia per sistemare questioni professionali e di vita privata. (...) L’uscita dal board del Nizza sta portando via più tempo del previsto. Questo dipende dalla natura giuridica dei contratti del mondo del lavoro francese, da intendersi tutti “a tempo indeterminato”. E se il preavviso di 3 mesi non viene rispettato, allora inizia una vera e propria trattativa che, com’è scontato che sia, va a regolamentare anche il lato economico. E qui non sempre gli accordi da trovare sono facili e immediati. Motivo per il quale continua ad agire ancora a debita distanza da Trigoria. Ma tutto ci risulta risolvibile in pochi giorni: il suo rientro al Fulvio Bernardini dovrebbe avvenire in settimana.(...) Perché vi abbiamo fatto prima i nomi di Maurice e Massara? Perché entrambi stanno, tendenzialmente, aspettando Ghisolfi. Infatti finché non sarà risolta la questione legata alla sua uscita, Florent Maurice non potrà insediarsi e dar vita al nuovo progetto tecnico del Nizza. (...) E se Maurice non ha modo di lasciare la sua scrivania, il problema diventa così anche di Ricky Massara. (...)