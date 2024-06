Continua il casting per l’attacco. Tra i nomi monitorati: Banza (Sporting Braga, 21 gol), Kalimuendo (Rennes, 10 gol), Pavlidis (AZ Alkmaar, 29 gol) e Gimenez (Feyenoord, 23 gol, incontrato in Europa League, il più caro). Per finanziare l’acquisto serve cedere Abraham. Dall’Inghilterra si vocifera di proposte da Leicester, West Ham e Everton. Dybala avrebbe rifiutato una proposta dall’Arabia Saudita, come anche Pellegrini. (...)

(corsera)