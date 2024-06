Inter, Frattesi: "Sono stato benissimo sia alla Roma che alla Lazio, De Rossi caratterialmente il mio idolo calcistico"

LA REPUBBLICA - Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi, in passato accostato ai colori giallorossi (con cui ha giocato nella Primavera) ha rilasciato una lunga intervista per il quotidiano parlando (tra le altre cose) anche del suo passato e dei suoi idoli. Queste le sue parole.

[...]

Chiarisca una volta per tutte: da bambino era romanista o laziale?

"Non lo dico. Sono stato benissimo con entrambe le maglie".

A Formello la ricordano come un leader, già da piccolo.

"Ero e sono ancora super competitivo. Spronavo i compagni a esserlo a loro volta. Ho imparato che invece nelle relazioni con gli amici e con le donne volere vincere non aiuta, anzi. L'importante è capirsi, non avere ragione. Non è stato facile arrivare a questa consapevolezza".

Chi è il suo idolo nel calcio?

"Tecnicamente Marchisio. Per carattere De Rossi".

[...]

Cosa sogna come calciatore?

"Voglio tutto: Europeo e Mondiale con l'Italia, Champions con l'Inter".

[...]