In un anno i ricavi sono aumentati del 25%

Si abbassano i costi, aumentano i ricavi. La Roma cresce economicamente e nell’ultimo anno il bilancio è tornato finalmente a sorridere. Come? Facendo registrare un miglioramento del risultato netto di circa il 25%. Ciò significa che sono aumentati i ricavi e diminuiti i costi. (...) Su quest’ultimo aspetto ha inciso e non poco il lavoro della Ceo Souloukou che è riuscita a strappare in Arabia um accordo biennale da 25 milioni di euro con Riyadh Season. E non solo. L’accordo con Adidas, lo sviluppo delle nuove divise e la campagna commerciale del club ha fruttato la bellezza di oltre dieci milioni di euro grazie alle 145mila maglie vendute in una sola stagione, molte delle quali portano sulle spalle il nome e il numero di Dybala. Non va dimenticato poi il grande supporto dell’Olimpico, anche sotto l’aspetto economico. (...)

(corsport)