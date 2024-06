In attacco prende quota Beste. Idea Fresneda per la fascia destra

I soli 288 minuti giocati non gli rendono giustizia, perché Ivan Fresneda è molto più di una semplice comparsa. E' un ragazzo di diciannove anni che ha ampi margini di crescita e una qualità già espressa ad alti livelli quando ancora vestiva la maglia del Real Valladolid. [...] Ghisolfi lo sa bene. Lo ha studiato tanto in questi anni, lo avrebbe voluto già un anno fa al Nizza ma il club portoghese ha avuto la meglio. E adesso è pronto a riparlarne con il suo agente. [...] L'idea è di creare una fascia di qualità, giovane ma al tempo stesso anche esperta.

Per questo oltre a Fresneda sta monitorando diversi nomi, a cominciare da quello di Raoul Bellanova del Torino, [...] ma anche Tiago Santos del Lilla, il preferito di Ghisolfi. [...] Anche lui ha una quotazione di circa 20 milioni di euro, tanto per un terzino, ma se la Roma vuole ringiovanire la corsia ha bisogno di investire e farlo bene. [...] Lo stesso si può dire per l'attacco. A destra piace Soulé che al momento è cercato soprattutto all'estero. [...] A sinistra invece il nome che prende quota per il rapporto qualità prezzo è quello di Jan-Niklas Beste, esterno offensivo dell'Heidenheim. Venticinque anni, in questa stagione ha segnato 8 reti e servito 13 assist. Può essere preso con una decina di milioni di euro. [...] Lo stesso si può dire di Thijs Dallinga punta di 1,90 centimetri del Tolosa: 19 gol stagionali e una valutazione di 20 milioni di euro. [...]

(corsport)