Il tridente degli esuberi in cerca di una squadra

C’è una Roma da tagliare. Nel vertice di ieri tra Ghisolfi, De Rossi e Souloukou si è parlato naturalmente anche dei giocatori in eccesso, quegli elementi che non rientrano nei piani del club e che sono considerati come veri e propri esuberi. (...) E allora stonano i rientri dai prestiti di Olsa Solbakken, Eldor Shomurodov e Andrea Belotti: tre giocatori in cerca di una nuova squadra, tre giocatori che anche in questa stagione non hanno proprio rubato l’occhio né convinto gli allenatori a puntare su di loro con un riscatto o un rinnovo del prestito. (...) Belotti ha chiuso la stagione con 10 gol, la viola si guarda bene dal rinnovare il prestito o riscattare il giocatore. E adesso il Gallo cerca una nuova squadra, solo che le pretendenti latitano. C’è un interesse del Como e del Parma, due squadre neo promosse ma che naturalmente non potranno mai arrivare a pagare l’ingaggio di 2,4 milioni. (...) Così come per Shomurodov che al Cagliari ha segnato tre gol e con la Roma ha ancora un contratto fino al 2026. Per lui si cercheranno piste estere se non si affacceranno pretendenti dalla Serie A, ma sempre dalle zone basse della classifica. (...) Stesso discorso per Solbakken che in questo 2024 ha giocato solo due spezzoni di gara, nell’ultima settimana, dopo essere rientrato da un lungo infortunio. Terminerà il prestito all’Urawa poi rientrerà a Trigoria: il Malmö è interessato ma l’ingaggio da 700 mila euro è elevato per un club fuori dal grande calcio europeo. (...)

(corsport)