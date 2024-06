Il telefono muto e il fastidio di Paulo Dybala

Quel silenzio un po' così. Che non fa rumore, ma neanche piacere. Come fosse tutto scontato. E sulla carta tra Paulo Dybala e la Roma non c'è tanto da dire. Il contratto è in scadenza nel 2025 e l'ingaggio per la prossima stagione è da top player: 7,5 milioni più bonus. In più c'è una clausola rescissoria da 12 milioni che fissa il prezzo (per i club stranieri) del suo cartellino. Chi vuole, può prenderlo. (...) Dybala tutto questo lo ha capito e aspetta una chiamata della società. Contatti tra Ghisolfi e l'argentino ancora non ce ne sono stati e questo non ha fatto altro che acuire quel senso di fastidio rispetto ai silenzi. Da parte della Joya non c'è la volontà di puntare i piedi. Perché a Roma sta bene, prende tanti soldi ed è amato. Ma l'ambizione è di concorrere per obiettivi più alti, o almeno sentirsi coccolato da chi non può offrirgli (anche per sue responsabilità) i palcoscenici più importanti. E si ritorna a quel limbo di cui sopra. Un po' così. Silenzioso. Perché anche a guardarsi attorno le offerte, ad oggi, non ci sono. In Italia la Juventus e l'Inter sembrano guardare altrove. All'estero le squadre a cui potrebbe ambire Dybala non lo avevano avvicinato due estati fa e adesso, dopo due stagioni intermittenti per via dei tanti infortuni, sono ancora più consapevoli che la Joya è un gioiello bellissimo ma fragile. (...)

(La Repubblica)