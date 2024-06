Il sindaco fa Totti. L'assist alla Roma sul nuovo stadio

La Roma e il Comune vanno avanti insieme nel percorso che dovrebbe portare alla nascita, sui terreni di Pietralata, del nuovo stadio della società giallorossa. "Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'Ad della Roma Lina Souloukou -si legge in una nota pubblicata dal Campidoglio - hanno avuto una lunga e cordiale telefonata Nel corso del colloquio, l'a.d. della Roma ha ribadito la volontà di arrivare quanto prima alla realizzazione del progetto dello stadio di Pietralata, confermando la piena intenzione della società di raggiungere questo storico risultato. Il Sin- daco ha ribadito alla Ceo la totale e piena collaborazione della amministrazione comu-nale nei confronti del progetto, che prosegue il suo iter nei tempi previsti, e quindi senza ritardi, compatibilmente con i passaggi tecnici che una sfida del genere comporta". Parole necessarie dopo le indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni, che parlavano di progetto in fase di stallo, e soprattutto dopo quelle, nella mattinata di ieri, da parte dell'Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi del Comune, Alessandro Onorato, che sembravano far ricadere sulla società giallorossa la responsabilità dei ritardi nell'iter di approvazione del progetto.

(Corsera)