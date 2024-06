Il rischio di Ghisolfi: non può sbagliare

Giusto per non essere fraintesi, nell'epoca delle parole chiave, dei segnali d'allarme e del linguaggio impaurito, lo diciamo subito: questa non è una critica preventiva alla Roma in perenne meeting operativo, un gruppo dirigente che si riunisce per decidere la data della riunione successiva. Al contrario, è una presa d'atto di quanto sia delicata per il club la sessione di mercato estiva di cui stiamo vivendo il tradizionale, inevitabile e sfibrante prologo. Il ds Florent Ghisolfi, che finora ha mostrato al mondo solo la sua assorta faccia da Punitore ma si è guardato bene dal far esplodere una cartuccia - tempo al tempo -, dovrà avere mani da chirurgo per ricavare dal blando le risorse necessarie a spegnere e riaccendere una rosa arrivata al fondo dello stoppino e piedi da acrobata per attraversare il guado saltando da una pietra scivolosa all'altra. (...) Ciò non toglie che alla squadra siano necessari cinque o sei titolari nuovi di zecca e fatti di pasta differente da quella dei predecessori. È il solo modo di difendersi dal logorio del tempo e dal veleno del fato. Solo che in queste condizioni non ci si può permettere un passo falso: al primo appoggio incerto, si finisce a bagno. Ghisolfi, procedendo con accortezza e competenza, può riuscire a trovare il surplus dì qualità di cui De Rossi ha bisogno. (...)

(corsport)