Il rinnovo di Svilar è una priorità per Ghisolfi

È solo questione di tempo per la fumata bianca. Il rinnovo di MileSvilar rappresenta una delle priorità della Roma. Negli appunti del direttore sportivo Ghisolfi sta ai primissimi posti. Il suo stipendio da 700.000 euro non è in linea con i parametri di un elemento che rappresenta uno dei punti di forza della squadra. Svilar in questo momento di fatto è il titolare che percepisce l’assegno più leggero. Intanto, non ci sono dubbi sul fatto che Mile sarà il numero uno della Roma del futuro. Non solo. Con le sue prestazioni ha attirato l’attenzione di tantissimi club all’estero. Una cessione a stretto a giro non è contemplata. È rebus sul vice, la Roma adesso deve confermare Rui Patricio oppure puntare su un altro portiere.

(Corsport)