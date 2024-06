Il piano per Chiesa. Abraham in Premier

LEGGO (F. BALZANI) - Un piano d'attacco, nel vero senso della parola. De Rossi e Ghisolfi hanno messo a punto il progetto per rinforzare il reparto offensivo, orfano di Lukaku e con parecchie uscite che potrebbero permettere alla Roma di raggiungere i suoi obiettivi. Il primo è Chiesa, con un piede fuori la Juve e il Napoli che si allontana. De Rossi lo vede perfetto nel suo 4-3-3 e lo ha messo in cima alla lista. Agirebbe a sinistra mentre a destra ci sarà ancora Dybala. L'alternativa è Politano, che tornerebbe volentieri a Roma. E al centro? Il sogno è David, ma senza Champions non si può volere tutto. Così sale Kalimuendo prendibile per 20 milioni. La somma: 45 milioni. Metà di questi potrebbero arrivare dalla cessione di Abraham che vuole tornare in Premier. Il resto con uno sforzo dei Friedkin visti i paletti Uefa rallentati. In uscita ci sono anche Zalewski, Belotti e Shomurodov. Nel corso dei primi colloqui di mercato DDR ha manifestato l'intenzione di investire su chi già conosce la serie A. Come Bellanova e Prati, che ha allenato alla Spal. Il costo è 15 milioni, ma nell'affare potrebbero rientrare Shomurodov oltre a giovani come Golic o Pagano.