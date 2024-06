Il mercato volteggia sull'Italia

"Io sono serenissimo. Qualcuno ha detto che sono triste, silenzioso, ma queste sono stronzate. La gente vuole mettere in giro cose non vere, io sono serenissimo e pronto ad affrontare questo Europeo con l'Italia Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò". [...] Giovanni Di Lorenzo non usa mezze parole per tagliar corto sulle vicende di mercato. [...] Una questione, quella del mercato, che ovviamente non riguarda solo il capitano del Napoli. [...]

Ci sono pure le incertezze che imbronciano il gioco e i pensieri di Federico Chiesa. [...] In questa fase la Juve e il suo agente, Ramadani, giocano una partita a scacchi perché il club bianconero non ha interesse a sbandierare ai quattro venti la sua cedibilità (nonostante scade il prossimo luglio) e il suo agente raccoglie manifestazioni di interesse con Roma e Napoli pronte a discutere. [...] Sull'altra sponda di Torino, i tifosi granata aspettano di capire se il nuovo Napoli di Conte darà l'assalto a Buongiorno, mentre Bellanova è sempre più nei pensieri di De Rossi per rafforzare le fasce della Roma e anche il ragazzo non disdegna l'ipotesi di scavallare sul prato dell'Olimpico. [...]

(Tuttosport)