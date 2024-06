Il mercato e le strategie: la Roma adesso accelera

Tra esattamente venti giorni si aprirà ufficialmente la nuova stagione della Roma, la prima vera di Daniele De Rossi. Il countdown è partito, i giorni passeranno ancora più velocemente e l’8 luglio arriverà in men che non si dica. L’attesa dei tifosi si sta facendo sempre più grande, la voglia di ricominciare una nuova stagione e di mettersi alle spalle le delusioni di un anno difficile è paragonabile all’amore che anche in questi ultimi dieci giorni hanno dimostrato al club. (...) Le riflessioni del club sul mercato sono state profonde, frutto di un’attenzione massima sulla scelta dei giocatori, consapevoli tutti che stavolta non si potranno sbagliare i giocatori da mettere a disposizione di De Rossi. I numerosi colloqui avuti da Ghisolfi, Souloukou e il tecnico con gli agenti sono serviti anche per studiare i profili dei giocatori, come un vero e proprio casting in cui non è presa in considerazione soltanto la qualità del calciatore ma tante altre componenti che dovranno essere compatibili con le nuove strategie del club: età, ambizione, carattere, prestigio, possibilità di diventare un vero e proprio asset di mercato. Requisiti e caratteristiche che i nomi di mercato devono rispettare per essere considerati dalla dirigenza. (...) Dan Friedkin nei tre giorni non stop passati a Trigoria una settimana fa ha dato alla dirigenza tutte le disposizioni per portare avanti il piano mentre è al lavoro per acquisire l’Everton, un impegno che naturalmente lo costringerà agli straordinari, non certo ad abbandonare il progetto giallorosso. (...)

(corsport)