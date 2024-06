Il caso Belotti blocca il mercato dei giallorossi

Sembrava tutto fatto. L'operazione che sistema il bilancio e stappa il mercato della Roma. Andrea Belotti al Como per cinque milioni di euro. Tutti d'accordo, tranne il calciatore. [...] Perché Belotti vorrebbe giocare ancora le coppe europee nella prossima stagione, e almeno per adesso, ha messo in stand by l'offerta della squadra allenata da Fabregas. [...]

Il club giallorosso ha fretta di sistemare il settlement agreement siglato con la Uefa e sa che molti dei suoi movimenti in entrata dipenderanno dalle uscite. Comprese quelle di Bove e Zalewski. [...] La Premier League è l'affaccio migliore per entrambi i calciatori. L'operazione di ricerca di offerte "made in uk" è stata messa in mano al potente agente Kia Joorabchian. Venti milioni per il centrocampista azzurro, poco meno per il polacco. [...] Poi partirà l'assalto agli obiettivi principali segnalati da De Rossi: Raoul Bellanova e Federico Chiesa.

(la Repubblica)