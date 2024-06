Il 16 luglio il lancio della prima maglia

Metà luglio. Il 16 per la precisione. Sarà quella la data da segnare in rosso sul calendario per tutti i collezionisti. O semplicemente per i romanisti ansiosi di toccare con mano la maglia da gioco della stagione 2024-25. Per quel giorno è fissato il cosiddetto pre-lancio, ovvero l'inizio della vendita al pubblico negli store ufficiali della Roma e dell'Adidas (e sui rispettivi siti per quanto riguarda l'e-commerce). In tutti gli altri negozi di articoli sportivi il lancio è in programma il 30 giugno. [...]

I dettagli estetici sono stati ormai svelati, [...] ma l'emozione di avere in mano - o meglio di indossare - il nuovo "feticcio" è qualcosa per cui rovesciare la clessidra. [...] Ad agosto ci sarà invece il lancio della seconda divisa, molto più orientata verso l'innovazione e diretta alle giovani generazioni: bianca con un disegno sulla parte anteriore che richiama un murale di Testaccio. Mentre a campionato iniziato sarà presentata la terza, altro tributo al passato griffato Adidas: blu, come quella utilizzata da Voeller e compagni a Montecarlo nel 1992. [...]

(il Romanista)