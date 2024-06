Idea incastro con l'Atletico per Omorodion

[...] A Trigoria hanno le idee chiare sulla linea progettuale da seguire per costruire la Roma del futuro e dopo aver individuato alcuni profili per rinforzare la rosa, ora è il momento di iniziare una lunga e dura partita a scacchi con i ds e con le varie società. [...] Per il reparto offensivo la Roma ha messo nel mirino Samu Omorodion, centravanti di proprietà dell'Atletico Madrid che in questa stagione ha giocato in prestito all'Alaves. [...]

Dopo l'ottima annata disputata nella Liga, i Colchoneros vorrebbero tenerlo e provare a puntare su di lui, ma il possibile arrivo in estate di Artem Dovbyk, chiuderebbe le porte allo spagnolo. Il centravanti ucraino ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, stessa cifra chiesta dagli spagnoli per Omorodion, ma la Roma spera in uno sconto. [...] Nella lista dei possibili partenti in casa giallorossa spunta anche il nome di Abraham, con la Premier League che ha puntato gli occhi sul centravanti. [...] Tottenham, Everton e West Ham sono sulle tracce di Tammy, che non ha mai nascosto la grande voglia di tornare in patria. [...]

(il Romanista)