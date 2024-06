Idea Bodart per la porta come vice Svilar. Kalimuendo pista viva per l'attacco

IL ROMANISTA - La pianificazione e la strategia della Roma sul mercato prendono sempre più forma grazie alle riunioni interne tra i Friedkin, De Rossi, Ghisolfi e Lina Souloukou. L'obiettivo primario è solo uno: creare una squadra competitiva che rispetti determinati requisiti - come la giovane età - e che sia sostenibile in termini economici. Con la scadenza del contratto di Rui Patricio il prossimo 30 giugno, uno dei tasselli da riempire è quello del secondo portiere. Tra i vari calciatori monitorati spicca il nome di Arnaud Bodart, estremo difensore classe 1998 dello Standard Liegi. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del club belga, il portiere dal 2017 è stabilmente in prima squadra fino a conquistare il posto da titolare. In stagione nella Jupiler Pro League ha incassato 35 gol in 29 partite, facendo registrare 5 clean sheet. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 5 milioni di euro con il contratto che scadrà nel 2025. (...) Per il reparto offensivo i nomi presenti sulla lista di Ghisolfi sono molti e tra questi spunta quello di Arnaud Kalimuendo. (...)