Hummels vuole la Roma. Accordo con Bellanova

LEGGO (F. BALZANI) - Hummels più Bellanova. L’esperienza e la fame, in senso buono. De Rossi ha le idee chiare per rinforzare la rosa. A partire dalla difesa. Passi in avanti per il tedesco che accetterebbe anche un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione pur di restare in un club che gioca le coppe. Nel reparto andrebbe a prendere il posto di Smalling, per cui sono stati sentiti due club arabi tra cui l’Al Nassr. Le due parti si sono date 15 giorni per l’eventuale fumata bianca.

La prima scelta a destra per De Rossi resta Bellanova. Il terzino ha espresso il suo gradimento ai compagni romanisti in Nazionale e sarebbe già stato trovato un principio di accordo con l’agente del giocatore. Bisogna fare i conti però con le pretese del Torino, che chiede 23 milioni. Ghisolfi sta provando a piazzare Bove e Zalewski in Premier. In lista sulla destra c’è pure Holm dello Spezia. Confermata, infine, la location per agosto: la Roma sarà ospite del St George's Park di Burton.