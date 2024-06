Hummels vicino: la Roma stringe sul tedesco. E Friedkin acquista l’Everton

LEGGO (F. BALZANI) - Il gran giorno è arrivato: oggi l'Everton passerà nelle mani di Dan Friedkin. Il presidente della Roma ha bruciato la concorrenza e acquistato il pacchetto di maggioranza dall'iraniano Moshiri. I Friedkin hanno offerto 650 milioni, di cui 400 per i debiti. L'ufficialità dovrebbe arrivare stasera o al massimo slittare a domani. Liverpool (sponda "blu"), Roma e Cannes quindi si ritroveranno a braccetto sotto la bandiera americana. Ma nella capitale molti tifosi non sono convinti dell'operazione e si chiedono quale sia la motivazione di prendere un club di poco inferiore alla Roma con però due punti di forza: lo stadio di proprietà e il prestigio della Premier. La Roma ha un fatturato in crescita mentre l'Everton deve riprendersi da anni tormentati. La proprietà rassicura garantendo che la sinergia porterà benefici ad entrambi i club. Per schiarire dubbi ci vorrebbe un mercato da Champions. Il primo "colpo" è Sangarè, 17 anni terzino del Levante atteso tra 48 ore a Roma. Poco? Sicuro, ma lo spagnolo fa parte dell'ampio atelier di Ramadani, anche se non direttamente. E può rappresentare un piccolo passo per Chiesa. Nel frattempo diventa calda la pista Hummels. Il difensore ha rifiutato Arabia e Turchia, c'è la concorrenza (debole) del Maiorca. Per la Roma è arrivata l'apertura ad abbassare le commissioni ed accettare un biennale da 3,5 milioni. Prima però bisogna piazzare Smalling, si sonda l’Arabia. Nizza su Aouar.